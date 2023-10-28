Из-за непогоды в столице погибло двое людей

Из-за последствий непогоды со шквальным ветром в Киеве уже погибло двое людей - мужчины в возрасте 65 и 35 лет, семь жителей столицы получили травмы и переломы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.



Кроме того, пятерых человек медики госпитализировали в больницы столицы. Двое оказали помощь на месте. В настоящее время зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев.



В КГГА добавили, что в Киеве наблюдаются сильные порывы ураганного ветра. По информации Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшее время до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (II уровень опасности).



В Шевченковском районе столицы дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался. В том же районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.



По просп. Берестейскому на машину упало дерево. Человек, находившийся в транспортном средстве, от госпитализации отказался.