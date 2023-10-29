Оккупанты из «Градов» ударили по Угледару, утром Авдеевка подверглась массированному обстрелу — ОВА

Российские оккупанты за минувшие сутки, 28 октября, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Так, россияне обстреляли Угледар и Авдеевку. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, информация о погибших и раненых не поступала», — отметил он.



По словам Мороза, ситуация в городах следующая:



На Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар из минометов, Градов, АГС и СПГ.



На Донецком направлении в Марьинской громаде обстреляны Новомихайловка и Максимилиановка. К утру Авдеевка подверглась массированному артобстрелу.



На Горловском направлении поврежден дом в Часовоярской громаде и линии электропередач в Торецкой громаде.



На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано 8 обстрелов Лиманской громаде.



Напомним, в прифронтовом Северске Донецкой области экипаж правоохранителей попал под артиллерийский обстрел. Четверо полицейских получили ранения.