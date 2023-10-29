СБУ взяла ответсвенность за атаку на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

Афипский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал топливом войска РФ, атаковали два беспилотника Службы безопасности Украины мынувшей ночью. Об этом сообщил источник в украинской спецслужбе, передает «Интерфакс-Украина».



В результате спецоперации СБУ поражено несколько новых установок завода, на которых перерабатывалось авиационное топливо.



Как утверждает источник, это серьезный удар по российским войскам. По предварительным данным, загорелось и несколько резервуаров с нефтью. Теперь у россиян будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами.



По данным СБУ, только за прошлый год на предприятии изготовили более 7 миллионов тонн авиационного топлива, которое использовалось для российской военной авиации, атакующей Украину.



