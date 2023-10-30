Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 октября

Боевые действия



Афипский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал топливом войска РФ, атаковали два беспилотника СБУ ночью. В результате спецоперации поражено несколько новых установок завода, на которых перерабатывалось авиационное топливо.



В захваченной Волновахе Донецкой области были убиты девять человек, среди них — двое детей. Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, оккупанты лишили жизни целой семьи Капканец, которые праздновали день рождения и отказались отдавать собственное жилье чеченским оккупантам.



Следственный комитет России накануне сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц. В сообщении говорилось, что тела убитых были обнаружены в частном доме, который принадлежал погибшей семье, с огнестрельными ранениями.



Дроны атаковали территорию временно оккупированного Крыма в ночь на 29 октября. В минобороны РФ утверждают, что ПВО уничтожила 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым.

Украинские военнопленные вступают в так называемое добровольческое формирование и якобы готовы воевать на стороне России, утверждают кремлевские медиа. О том, что группировка «ДНР» создала батальон имени Богдана Хмельницкого, в который, как утверждается, входят украинские пленные, СМИ РФ сообщили еще в конце февраля. Сейчас он, по информации пропагандистов, готов к присяге. Подтвердить, действительно ли на единственном опубликованном видео военные ВСУ, невозможно. Их лица практически не видны. Имена не называются. Батальон имени Богдана Хмельницкого – это правда или ложь? Сколько людей привлекли? Подробнее на видео.



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области получили ранения четырех человека в Горловке и Ясиноватой, повреждены 13 жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Ясиноватой, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

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