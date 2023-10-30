Большинство украинцев против проведения выборов во время войны

За последнее время возник вопрос обсуждения целесообразности или нецелесообразности проведения сейчас, во время войны, национальных выборов. Об этом говорится в отчете Киевского международного института социологии.



По результатам опроса КМИС (Киевский международный институт социологии) по состоянию на октябрь 2023, 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени.

Результаты опроса КМИС. Фото: КМИС

Считают, что выборы уже должны проводиться несмотря на войну лишь 16% и только 3% граждан не смогли определиться. По результатам опроса, проведенного КМИС ранее для NDI (май 2023 года), 95% украинцев хотят, чтобы Украина была полноценно функционирующей демократией и свободные и честные выборы являются одной из важнейших составляющих для нанего государства.