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Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 октября

31 октября 2023, 00:18

Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 октября

Политика

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к политическим дискуссиям по «постконфликтному урегулированию насчет Украины» и «дальнейшему сосуществованию с Западом».

Общество

В Следственном комитете России заявили о задержании двух подозреваемых в убийстве девяти человек в оккупированной Волновахе. Ими оказались двое военнослужащих с Дальнего Востока. В ведомстве заявили, что мотивом преступления стал конфликт на бытовой почве.

В Донецке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб российский подполковник Константин Ланчак «Хорват». Он с 2014 года воевал против Украины.

Боевые действия

Россияне готовятся атаковать Авдеевский коксохимический завод, который расположен к северу от города. Об этом сообщает институт изучения войны со ссылкой на российских военкоров. При этом армия РФ сосредоточила значительную часть своей боевой силы вокруг Авдеевки. Тем временем российские военные эксперты пишут , что менее десяти километров осталось преодолеть армии РФ, чтобы замкнуть клещи вокруг Авдеевки за которую они с 10-го октября ведут ожесточенные бои.  По словам военного эксперта Юрия Кнутова, Авдеевка заполнена солдатами ВСУ, поэтому преодолеть это небольшое расстояние будет непросто и не так быстро, как хотелось бы. При этом российские эксперты признают, что ВСУ даже после полного окружения вокруг Авдеевки смогут несколько месяцев удерживать город: там есть склады с продовольствием и боеприпасами заполнены на полгода вперед. Подробнее на видео.

В Крыму, недалеко от села Оленевка, 17 военнослужащих МО РФ ранены в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО. Ракетная атака была совершена 30 октября в районе 3 часов ночи.

В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области получил ранения мужчина во Владимировке, повреждены 4 жилых дома в Никитовском районе Горловки.

Новости Донбасса в видеоформате:

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