Хозяйка салона красоты в Лимане передавала данные о ВСУ российской разведке — СБУ

За работу на разведку оккупантов в Изюме задержана местная жительница. Фото: СБУ

Клиенты салона красоты в Изюме невольно оказались «информаторами» российского агента. Владелица салона, работая на оккупантов, использовала разговоры с ними, передавая полученную информацию агрессору. Об этом сообщила сегодня СБУ.

«Злоумышленница собирала для ФСБ разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районе деоккупированного Изюма. Больше всего агрессора интересовали наличие и периодичность движения военных эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой», — говорится в сообщении.

По данным следствия, информатором российских захватчиков оказалась владелица местного салона красоты.

«Для сбора разведданных фигурантка «втемную» использовала своих клиентов, у которых выспрашивала «нужные» сведения во время косметологических услуг и бытовых разговоров», — рассказали в СБУ.

Полученную информацию она передавала в ФСБ через «связную» из страны-агрессора. Ею оказалась ее знакомая, которая после захвата района пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на временно захваченной территории.

Впрочем, после освобождения райцентра коллаборантка сбежала в Белгород, откуда дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы.

Сотрудники СБУ задержали информаторку агрессора и сообщили ей о подозрении. Задержанная находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.