Вблизи Авдеевки украинские военные поразили российскую САУ «Метеорит»

Украинские военнослужащие на Авдеевском направлении поразили самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит» российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе 47-ой отдельной механизированной бригады.



«Горит-пылает техника враждебная на Авдеевском направлении. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую УР-77 «Метеорит». Это самоходная реактивная установка разминирования», - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что подтверждением является видео с очков операторов роты ударных дронов.



Напомним, в районе Бахмута противник значительно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям.