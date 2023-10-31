Авдеевка: стрельба не прекращается круглосуточно

Ситуация вокруг Авдеевки Донецкой области по-прежнему напряженная. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что город стирают с лица земли.



«Стрелковые бои на севере города в основном мы слышим почти круглосуточно. Здесь же большая поддержка авиации — бьют они и по позициям, и по самому городу — сегодня 8 авиабомбовых ударов состоялось по городу. Город планомерно сносят, стирают с лица земли», — сказал Виталий Барабаш.



Также он отметил, что по данным разведки и сообщений от местного населения на оккупированных территориях известно, что оккупанты подтягивают технику. Поэтому ВСУ готовятся к третьей волне массированного наступления россиян, которые до сих пор не оставляют попытки окружить Авдеевку.

Как сообщалось, получить медицинскую помощь жители Авдеевки могут в городской больнице. Там в сложных условиях остаются работать два врача и четыре медсестры.