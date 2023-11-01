Один погибший и четверо раненых: прокуратура начала расследование по факту обстрела трех районов Донетчины

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили сегодня в Донецкой областной прокуратуре.

По данным следствия, 31 октября 2023 года российские войска обстреляли Покровский, Бахмутский и Волновахский районы.

Днем армия РФ атаковала г. Красногоровку. В результате попадания средств поражения по одной из улиц неподалеку от собственного частного дома получил ранения 59-летний местный житель.

В 17:00 оккупанты нанесли удар по с. Елизаветовка Покровского района, где получили телесные повреждения двое соседей 54 и 68 лет. Мужчин с осколочными ранениями и переломами костей доставили в больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

Уже через несколько часов в результате попадания осколка через окно собственного дома погиб 58-летний житель с. Южное г. Торецка, который во время обстрела находился в доме вместе с женой. По предварительным данным, войска государства-агрессора атаковали населенный пункт из артиллерии, говорится в сообщении.

Около 20:00 под прицел оккупантов попало с. Новоукраинка Волновахского района — во дворе домовладения ранена 73-летняя женщина.

Напомним, под огнем оккупантов 31 октября оказались 18 населенных пунктов Донетчины.