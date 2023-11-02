Более сотни населенных пунктов за сутки были обстреляны артиллерией россиян — Генштаб ВСУ

Агрессор нанес пять ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в четверг утром.

Подчеркивается, что вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Петропавловка, Купянск, Куриловка, Степная Новоселовка, Чернещина Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Веселое, Ивановское, Калиновое, Новоалександровка, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области; Новоселовка, Новоданиловка, Работино Запорожской области; Новокаиры, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Казацкое, Львовское, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, говорится в сообщении Генштаба.