Из-за обстрела в Херсонской области сегодня погиб мужчина — ОВА

Вследствие российского обстрела с. Веселое Херсонской области погиб мужчина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

«Российская армия продолжает уничтожать Веселое. Оккупанты в очередной раз ударили из артиллерии по селу около 10:30. В результате обстрела погиб 60-летний мужчина», — написал он в телеграм-канале в четверг.

Напомним, российские войска в течение всей прошедшей ночи обстреливали село Станислав в Херсонском районе. Было зафиксировано 40 «прилетов», погибла женщина.