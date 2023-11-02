Оккупанты пытались наступать в районе Угледара: Зеленский рассказал и ситуации на фронте

Зеленский рассказал о попытке окупантов наступать под Угледаром. Фото: ОП

Сегодня, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор, на котором получил информацию о ситуации на фронте. По его словам, российские оккупанты пытались наступать в районе Угледара Донецкой области, однако ВСУ остановили их. Об этом рассказал глава государства в своем Telegram-канале.



«Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых» — рассказал он.



Также Зеленский отметил, что продолжаются оборонные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на юге.



Были отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет, техники и отчеты разысканий по ситуации на фронте. Также подытожили результаты работы «зернового коридора» за октябрь.



«Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам», — резюмировал он.



Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор з премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, проинформировав того о попытках России оцепить Авдеевку.