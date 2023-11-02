Украинские пограничники с помощью FPV-дрона ликвидировали российский миномет

Украинские военнослужащие на Купянском направлении с помощью FPV-дрона поразили миномет российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«FPV-дрон пограничников уничтожил вражеский миномет. Расчет миномета 2Б9 «Васильок» на базе автомобиля «Урал» только разворачивался, чтобы вести огонь по нашим позициям на Купянском направлении. Но дрон-камикадзе «Стальной границы» не дал ему пустить корни — «Васильок» «выпололи» вместе с грузовиком», — говорится в сообщении.



Напомним, в Донецкой области украинские военные сбили российский штурмовой самолет СУ-25.