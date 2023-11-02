ВСУ взяли в плен гражданина Беларуси: он ушел на фронт ради денег

Граждане соседней Беларуси принимают участие в войне против Украины на стороне российских оккупантов. Недавно одного военного удалось взять в плен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«Недавно Силы обороны Украины взяли в плен гражданина Белоруссии, подписавшего контракт с армией России», - говорится в сообщении.



Отмечается, что 33-летний Максим Запека признается, что ушел в армию ради денег. Ему обещали, что будет заниматься бытовыми задачами вдали от фронта.



«Как всегда, россияне не держат слова и довольно быстро доверчивый белорус попал в плен», - резюмировали в ведомстве.



Напомним, в Беларуси в очередной раз продлили военные учения с Российской Федерацией, которые проходят на белорусских полигонах.