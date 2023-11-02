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При ударе по «Днепру» погибли минимум 2 российских военных, есть раненые — СМИ

02 ноября 2023, 17:50

При ударе по «Днепру» погибли минимум 2 российских военных, есть раненые — СМИ

В результате атаки ВСУ по командному пункту группировки «Днепр» погибли как минимум 2 российских военнослужащих, 3 ранены. Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на свои источники.

Ракетный обстрел был совершен в районе 12 часов дня 1 ноября по базе отдыха «Аура» в районе села Стрелковое на Арабатской стрелке в Херсонской области. Эта база использовалась как место дислокации командного пункта группировки «Днепр» российской армии. По территории базы попали 4 ракеты. Возник пожар.

Погибли минимум 2 военных, 3 ранены. Их личности неизвестны.

Группировку «Днепр» недавно возглавил генерал-полковник Михаил Теплинский. Он заменил на этом посту генерал-полковника Олега Макаревича, отвечавшего за оккупированные районы Херсонской области.

Пострадал ли Теплинский в результате обстрела, неизвестно. Однако российские военные блогеры утверждают, что он в порядке.  

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