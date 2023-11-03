Армия РФ ударила по поселку в Запорожской области: 11 пострадавших, есть повреждения

Оккупанты ударили ракетой по поселку в Запорожской области. Фото: t.me/komish_gromada

Российская армия сегодня, 3 ноября, в очередной раз обстреляли поселок в Запорожской области. 11 местных жителей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Камышевахского поселкового совета.



«Сегодня в 10:14 враг нанес ракетный удар по поселку Заречное», — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждены многоквартирные и частные жилые дома, несколько разрушены.



Кроме того, ранения разной степени тяжести получили одиннадцать мирных жителей, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, российские агрессоры 30 октября атаковали Запорожский район, вероятно, с помощью баллистического вооружения. В результате попадания есть повреждения.