Проводил обыски у местных и полиции: житель Луганщины приговорен к 12 лет лишения свободы

К 12 годам заключения за коллаборационизм приговорен житель Сватовщины. Фото: прокуратура

Житель Сватовского района Луганской области приговорен к 12 года заключения за коллаборационизм. Предатель после полномасштабного вторжения встал на сторону РФ. Об этом сообщили в Луганской областной прокуратуре.



«Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также он лишен права на протяжении 15 лет занимать должности в правоохранительных органах», — говорится в сообщении.



Отмечается, что осужденный до 24 февраля 2022 года работал в компании-поставщике услуг Интернета. Известно, что он вел безнравственный образ жизни, употреблял наркотические средства.



Так, в начале июля 2022 года мужчина согласился работать на оккупационную власть России. Он принял присягу на верность «ЛНР» и вступил в незаконный правоохранительный орган — «Троицкий райотдел внутренних дел МВД «ЛНР» на должность «оперуполномоченного».



«Мужчина осуществлял патрулирование территории поселка, проводил обыски у местных жителей, в частности, у правоохранителей, работников СБУ и пограничников», — отметили в ведомстве.



Напомним, перед судом предстанет житель Константиновки Донецкой области. Он передавал информацию представителям страны-агрессора о местах расположения украинских воинских подразделений.