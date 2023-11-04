Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Крыму перекрыт Керченский мост, слышны звуки взрывов

04 ноября 2023, 16:54

В Крыму перекрыт Керченский мост, слышны звуки взрывов

В оккупированном Севастополе (Крым) 4 ноября около 15:40 была объявлена воздушная тревога. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение. Керченский мост перекрыт.

Оккупационные власти утверждают, что российские военные используют дымовые «средства маскировки» в районе Севастопольской бухты. 

Социальные сети тем временем сообщают о взрывах в Керчи. Пишут о задымлении в районе судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Это одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод известен как строитель военных фрегатов. С 2020 года приступил к строительству авианесущих кораблей для ВМФ России.

ТЕГИ

Места
Крым керченский мост
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:15
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 ноября
18:59
Отсутствие логистики и безработица: на оккупированных территориях растет уровень бедности
17:41
В Мариуполе продолжает расти уровень смертности, причина – отсутствие качественной медицины
17:00
Активисты передали привет Илону Маску из оккупированных городов
15:41
В месте расположения оккупантов в Волновахе произошел взрыв
14:23
Британская разведка дала оценку военной ситуации в Украине
11:37
Донецкую область в течение суток обстреливали из «Градов» и артиллерии — ОВА
10:53
Оккупанты нацелились на захват Авдеевского коксохима — Барабаш
10:17
На разминирование в Украине уйдет 757 лет — Time
09:39
После атаки «шахедов» на Харьков к медикам обратились восемь человек — ОВА
09:14
За сутки на Херсонщине из-за обстрелов погиб один человек, четверо ранены — ОВА
08:25
Зимой Россия хочет повторить тактику энергетического террора Украины — СНБО
01:36
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 ноября
18:22
Еще двое военных ВСУ «осуждены» в плену «ДНР»
14:53
В Херсоне из-за обстрелов отмечаются проблемы с энергоснабжением
12:33
Из-за обстрела в Херсонской области сегодня погиб мужчина — ОВА
11:22
В оккупированном Мариуполе количество погибших может быть в 10 раз больше, чем известно сейчас
10:46
Жилье, которого нет. В Мариуполе пустуют российские новостройки
10:34
«ЛНР» не собирается запускать мобильный интернет без разрешения военных
09:38
В «ЛНР» школьники вместо учебы плетут маскировочные сетки для оккупантов — Лысогор
все новости
18:16
Оккупационные войска обстреляли Днепровскую громаду
17:47
Российская армия обстреляла Берислав на Херсонщине, есть раненые
17:23
Войска РФ приостановили наступление на участке Ягодное — Купянск-Узловой — Сырский
16:54
В Крыму перекрыт Керченский мост, слышны звуки взрывов
16:17
ВСУ уничтожили два российских бронетранспортера в Луганской области
15:36
Переговоров с РФ не будет, западные лидеры не давят на Украину — Зеленский
14:30
Британская разведка объяснила, как российские войска потеряли под Авдеевкой 200 единиц бронетехники
13:15
«Белые Ангелы» спасли жизнь тяжелораненому жителю Донецкой области
11:05
В нескольких городах и селах Донетчины обстрелами повреждены жилые дома
09:57
В Запорожской и Херсонской областях под обстрелами ранены 14 человек за сутки
09:31
Ситуация на фронте: 66 столкновений за сутки
08:45
В пятницу информация о раненых и погибших жителях Донецкой области не поступала — ОГА
23:15
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 ноября
22:52
Зеленский может прибыть в Израиль на следующей неделе
22:12
В результате пожара в Константиновке погиб мужчина, есть пострадавшая
21:36
Проводил обыски у местных и полиции: житель Луганщины приговорен к 12 лет лишения свободы
20:57
Оккупанты в течение дня обстреливали Никопольский район: пострадал мужчина
20:26
Армия РФ ударила по поселку в Запорожской области: 11 пострадавших, есть повреждения
19:45
В освобожденных громадах Донецкой области восстанавливают разрушенные мосты и дорогу
19:14
Последние жители Степного под Авдеевкой успешно эвакуировались
все новости
ВИДЕО
Уничтоженная техника войск РФ под Авдеевкой. Кадр из видео Под Авдеевкой сожгли десятки единиц российской техники
03 ноября, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр из видео Появилось видео залпового пуска ракет ATACMS
03 ноября, 11:11
Мариупольские новостройки пустуют. Фото: «Новости Донбасса» Жилье, которого нет. В Мариуполе пустуют российские новостройки
02 ноября, 10:46
Волонтеры привезли горячие обеды в Часов Яр. Фото: Новости Донбасса Остался каждый десятый житель. Как прифронтовой Часов Яр готовится к зиме ►
01 ноября, 16:03
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ► Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
27 октября, 22:55
Украине удалось вернуть еще троих детей из РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Украине удалось вернуть еще троих детей
21 октября, 13:45

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама