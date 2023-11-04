В Крыму перекрыт Керченский мост, слышны звуки взрывов

В оккупированном Севастополе (Крым) 4 ноября около 15:40 была объявлена воздушная тревога. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение. Керченский мост перекрыт.



Оккупационные власти утверждают, что российские военные используют дымовые «средства маскировки» в районе Севастопольской бухты.



Социальные сети тем временем сообщают о взрывах в Керчи. Пишут о задымлении в районе судостроительного завода «Залив» в Керчи.



Это одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод известен как строитель военных фрегатов. С 2020 года приступил к строительству авианесущих кораблей для ВМФ России.