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От российских обстрелов погиб житель Железного

04 ноября 2023, 20:18

От российских обстрелов погиб житель Железного

Российские военные 4 ноября обстреляли Железное Донецкой области, погиб местный житель.

Об этом Суспильному Донбасс рассказала спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева.

4 ноября в 16:20 российские военные, вероятно из артиллерии, обстреляли город Железный в Донецкой области. Погиб 43-летний мужчина.

"Погибший на момент обстрела находился возле двухэтажного жилого дома", — уточнила спикер.

Анастасия Медведева рассказала, что прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, армия РФ обстреляла Херсон, есть погибший и раненые. 

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