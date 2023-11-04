От российских обстрелов погиб житель Железного

Российские военные 4 ноября обстреляли Железное Донецкой области, погиб местный житель.
Об этом Суспильному Донбасс рассказала спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева.
4 ноября в 16:20 российские военные, вероятно из артиллерии, обстреляли город Железный в Донецкой области. Погиб 43-летний мужчина.
"Погибший на момент обстрела находился возле двухэтажного жилого дома", — уточнила спикер.
Анастасия Медведева рассказала, что прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, армия РФ обстреляла Херсон, есть погибший и раненые.