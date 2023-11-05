Несколько десятков украинских военных погибли от российского удара во время церемонии награждения

РФ ударила по поселку Димитрово Запорожской области в момент, когда украинские военные проводили там церемонию награждения. Это подтвердили в разных источниках.



Военные 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ пострадали в результате удара российской ракеты «Искандер-М» 3 ноября. Среди погибших и раненых есть не только военные, но также мирные жители.



Количество погибших и раненых в Вооруженных силах Украины не называют. Украинский журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что среди погибших — «один из лучших украинских артиллеристов» Дмитрий «Таксист» Малютин.



Командир добровольческого батальона «Солнышко» Руслан Каганец написал, что погибли 22 военнослужащих Закарпатской бригады. По его данным, удар был нанесен во время награждения, организованного в честь Дня ракетных войск.



Нардеп от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко утверждает, что погибли 28 военных, 53 — ранены.



Гибель военнослужащих подтвердил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. 6 ноября в области объявлен трехдневный траур.



Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести проверку.



«Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии», — заявил министр.