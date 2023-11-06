Армия РФ выпустила по Украине дроны и ракеты: силы ППО сбили 16 целей

Со вчерашнего дня 5 ноября, 20:00, до полуночи 6-го, российские оккупанты атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными дронами. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что удалось сбить 15 «шахедов» и одну ракету.



«В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БпЛА «Shahed-136/131» и одну управляемую авиационную ракету Х-59», — говорится в сообщении.



Отмечается, россияне выпустили по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.



Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 «Оникс» и баллистической ракеты «Искандер-М» с территории оккупированного Крыма.



Кроме того, из района мыса Чауда (Крым) зафиксированы пуски 22 ударных БпЛА «Shahed-136/131».



Напомним, оккупированный Докучаевск Донецкой области днем 5 ноября попал под обстрел.