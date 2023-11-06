На оккупированной территории Луганщины не выдают гумпомощь без паспорта РФ — Лысогор

Глава областной военной администрации Луганской области Артем Лысогор сообщил, что во временно оккупированном Северодонецке россияне уменьшают количество гуманитарной помощи местному населению.



«В Северодонецке с каждым месяцем становится все меньше гуманитарной помощи. Чтобы не возникало паники, для начала россияне начали ее выдавать только владельцам российских паспортов, затем — исключительно работающим и другим, так сказать, отдельным категориям. Но избирательность — это вынужденная мера, чтобы скрыть уменьшение объемов поставок», — написал он.



Глава региона отметил, что жителей многоквартирных домов в так называемой «ЛНР» заставят делать взносы на капитальный ремонт жилья.



Так, объем необходимых с населения средств будут определять отдельно по каждому объекту после уточнения состояния недвижимости.

Напомним, так называемый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций «ЛНР» Андрей Ершов сообщил, что операторы связи готовы запустить мобильный интернет на территории оккупированной части Луганской области, однако для этого нужно решение военного штаба.