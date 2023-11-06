Оккупанты сняли с должности так называемого мэра Мариуполя Олега Моргуна

Во временно оккупированном Мариуполе освободили от должности Олега Моргуна, который был «мэром» города. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета, показав фото «указа» так называемого главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



«Возраст предателей – недолгий. Псевдомер временно оккупированного Мариуполя Олега Моргуна уволен указом главы так называемого «ДНР»», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Моргун назначен временно исполняющим обязанности мэра Мариуполя.

«Назначить временно исполняющим полномочия главы муниципального образования городского округа Мариуполя Донецкой Народной Республики Моргуна Олега Валерьевича на срок до дня избрания главы муниципального образования городского округа Мариуполя», — говорится в тексте указа.



В горсовете отметили, что Олег Моргун - бывший и.о. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области, он был в 2014 году приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации «ДНР». Тогда смог сбежать на оккупированную территорию. В январе 2023 года назначен мэром оккупированного города Мариуполь.



«Моргун запомнится жителям, как лицо, возглавившее хищение бюджетных средств, делило город между разными вооруженными бандами, «бросало» людей на зарплату и «развалило» уцелевшее жилье», — сообщили в ведомстве.



Напомним, уровень смертности во временно оккупированном Мариуполе продолжает расти. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, главная причина — отсутствие качественной медицины.