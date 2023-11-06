Дело Майдана: за массовые расстрелы активистов на Институтской будут судить пятерых сотрудников «черной роты Беркута»

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении пяти милиционеров роты специального назначения ГМОП «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса Генпрокурора.



Расследованием было установлено, что 20 февраля 2014 на ул. Институтской в Киеве обвиняемые выполнили заведомо преступный приказ и совершили в соучастии с другими правоохранителями ряд тяжких и особо тяжких преступлений, организованных высшим руководством страны.



Они применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.



В результате погибли 48 и получили огнестрельные ранения 90 митингующих. В дальнейшем орудия преступления были похищены, повреждены и скрыты. В ходе расследования часть оружия была обнаружена и идентифицирована.



В связи с укрывательством обвиняемых на территории страны-агрессора и приобретением ими гражданства России, дело в суде будет рассматриваться по специальной заочной процедуре (in absentia).

Обвиняемые в массовых расстрелах активистов на Институткой. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, за совершение этих преступлений к уголовной ответственности в общей сложности привлечены 35 человек, в отношении 5 из них судом вынесен приговор, в отношении 20 обвиняемых продолжается судебное производство, еще в отношении 10 подозреваемых досудебное расследование завершено.



Напомним, уже закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении шести милиционеров роты специального назначения «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в Киеве.



Позже стало известно, что государственное бюро расследований (ГБР) уведомило о подозрении 20 сотрудникам ФСБ РФ, в том числе бывшее руководителя службы безопасности президента РФ Виктора Золотова, и руководство Службы безопасности Украины времен президентства Виктора Януковича в связи с преступлениями во время Революции Достоинства в Киеве.