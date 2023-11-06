Командир 128-й бригады опоздал на мероприятие, по которому ударила РФ — СМИ

Командир 128-ой отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк. Фото: hromadske

Командир 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии, которое организовали вблизи линии фронта в Запорожской области. Военнослужащие ждали комбрига более получаса, а затем произошел прилет, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом сегодня сообщило hromadske.

Отмечается, что сначала награждение запланировали на 9 часов утра, но перенесли на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 случился российский удар. Комбриг прибыл буквально через две минуты после прилета.

В издании подчеркнули, что россияне следили за бойцами 128 бригады из беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако оккупанты ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге.

«И значит, все те, кто стоял ближе к дороге, они все 200-е (погибли). А личный состав, который должен был награждаться (командиры пушек, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал «Искандер». За счет этого жертв немного меньше», — говорится в сообщении .

Напомним, в результате ракетного удара российских оккупантов по 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде погибли 19 военнослужащих.

В понедельник, 6 ноября, Государственное бюро расследований заявило, что расследует обстоятельства гибели военных 128-й бригады и мирных жителей в результате ракетного удара по прифронтовому селу в Запорожской области. Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе). Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.