В Донецке ударили по зданию, где был зарегистрирован центр подготовки операторов БПЛА

Последствия удара по зданию в Донецке. Кадр из видео

В центре Донецке прогремели взрывы, под завалами могут быть люди.



Местные жители публикуют фотографии, на которых виден дым после «прилетов».



В сети также сообщается, что под завалами могут находиться люди. Предварительно известно о 5 раненых. Перед этим над городом работала российская ПВО.



Также появилась информация, что попали в историческое здание в центре города, известное как Братская школа по ул. Челюскинцев, 49. Она была основана братством Спасо-Преображенской церкви в 1896 году. В 1903 году у школы появилось собственное здание. В последние годы в здании числились факультет заочного и дистанционного обучения сотрудников ОВД Донецкого юридического института, а также автошкола.



(Обновлено в 16:51) В 2022 году по этому адресу был зарегистрирован «Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги», где занимались подготовкой операторов дронов. По информации российских СМИ, там подготовили более 10 тысяч операторов БПЛА.



Напомним, в Таганроге прозвучал мощный взрыв в районе аеродрома.