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Оккупанты сообщают о шести погибших при обстреле Донецка

07 ноября 2023, 19:15

Оккупанты сообщают о шести погибших при обстреле Донецка

По информации оккупационной власти, при обстреле центра Донецка шесть человек погибли, еще одиннадцать получили ранения.  

Об этом сообщил самопровозглашенный «мэр» Донецка Алексей Кулемзин. По его информации, повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также было прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения. 

Напомним, сегодня в Донецке прогремели взрывы. Попали в здание по ул. Челюскинцев, 49. В 2022 году по этому адресу был зарегистрирован «Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги», где занимались подготовкой операторов дронов. 

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