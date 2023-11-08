«Сливала» оккупантам позиции ВСУ возле Бахмута: СБУ задержала российскую информаторку

СБУ задержала российскую информаторку. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала российскую информаторку, которая «сливала» в Telegram-каналы оккупантов позиции Вооруженных сил Украины под Бахмутом. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



В первую очередь, она пыталась установить координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, в том числе артсистем HIMARS. Также ее интересовали направления полетов боевой авиации и маршруты движения тяжелой бронетехники украинских защитников.



«По данным следствия, задержанная проводила разведывательную деятельность по месту жительства — в Константиновке. Злоумышленница выходила на местность и наблюдала за перемещением военной техники ВСУ, а также расспрашивала «нужные» сведения у знакомых под видом бытовых разговоров. Полученную информацию она «сливала» к четырем Telegram-каналам, созданным российскими спецслужбами для отслеживания локаций Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).



В настоящее время она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.



Напомним, заочно будут судить пулеметчика так называемой «народной милиции ЛНР», который корректировал огонь по позициям ВСУ.