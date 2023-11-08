Оккупанты обстреляли одну из прифронтовых ТЭС Украины, есть повреждения

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций в прифронтовой области. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



«Враг продолжает совершать террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины», — говорится в сообщении.



Отмечается, что инцидент произошел вечером 7 ноября. В ведомстве не уточнили, в каком именно регионе произошло попадание.



«Оборудование предприятия повреждено. Энергетики прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия обстрелов», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, на временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.