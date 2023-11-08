В Дружковке на маршрут вышли новые мусоровозы

Новые мусоровозы вышли на маршрут в Дружковке Донецкой области. Фото: Дружковская ГВА

Дружковское коммунальное автотранспортное предприятие недавно обновило парк спецтехники, предназначенной для механизированной загрузки и разгрузки, уплотнения и транспортировки твердых бытовых отходов в места утилизации. Вчера, 7 ноября, два новых мусоровоза впервые выехали на маршрут — забирать мусор из баков. Об этом сообщила Дружковская городская военная администрация.

Согласно данным системы электронных закупок Prozorro, на приобретение техники было израсходовано 9 млн 870 тысяч гривен.

Руководитель ДКАТП Сергей Руденко отметил, что объем кузова новых мусоровозов составляет 18 кубометров, уплотнение мусора в них — одна четвертая, а это значит, что новая техника будет собрать в два с половиной раза больше твердых бытовых отходов.

«Эти мусоровозы планируем применять во всех микрорайонах, где есть контейнеры», — сказал Сергей Руденко.