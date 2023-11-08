Россияне бьют и по позициям, и по городу: Барабаш рассказал, когда начнется третий штурм Авдеевки

Российская армия готовит третий штурм Авдеевки Донецкой области. Погода способствует, чтобы россияне возобновили наступление. Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш ф эфире телемарафона.



«Третья волна пока не началась, но они готовятся, это видно и по количеству обстрелов, которые они ведут по территории города, и по позициям, и как работает их авиация. Очень многое они ее применяют. Очень много авиабомбовых ударов. Вчера вообще через 20 минут 12 КАБов залетело в город — в городскую застройку и в центральную часть. Очень сильно бьют они», - отметил он.



Барабаш подчеркнул, что оккупанты начнут атаковать, когда просохнут почвы.



«Понимаем, что как только сейчас немного почвы просохнут, эта третья волна начнется. Сегодня уже второй день, когда погода способствует этому», — рассказал начальник ГВА.



Кроме того, по его словам, около 3-4 тысяч погибли и около 7-8 тысяч раненых оккупантов в этой кампании против Авдеевки.



Напомним, из Авдеевского коксохимического завода 7 ноября были эвакуированы последние 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию.