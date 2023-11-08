Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 ноября

Права человека



В России Южный окружной военный суд вынес незаконный приговорил пленному военнослужащему бригады морской пехоты ВСУ Антону Череднику. Его приговорили к 19 годам строгого режима по обвинению в «убийство жителя Мариуполя» в 2022 году.



Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил к 14 годам колонии строгого режима украинского военного, служивший стрелком по контракту в части А2227 (40-я отдельная артиллерийская бригада) Романа Бондаренко.



Боевые действия



Войска РФ ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесщины с самолетов тактической авиации в Черном море. Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт. Трое членов экипажа (граждане Филиппин) ранены, один из них госпитализирован. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения.



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов ранены пять человек, повреждены восемь жилых домов, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.



В Луганске украинская разведка и партизаны ликвидировали бывшего начальника управления «Народной милиции ЛНР» — Филипоненко Михаила Юрьевича. Взрывное устройство сработало в автомобиле отца Михаила Филипоненко, в результате которого он получил ранения несовместимые с жизнью.



Из Авдеевского коксохимического завода вчера, 7 ноября, были эвакуированы последние 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию. По словам начальника Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, на заводе все еще остаются люди, они отказываются от эвакуации.



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