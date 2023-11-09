Оккупанты за сутки обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненый

За прошедшие сутки, 8 ноября, российские оккупанты обстреливали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще один травмирован. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«За 8 ноября россияне убили 2 жителей Донбасса: в Рай-Александровке и Пивничном. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения», — написал он.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1764 человека, еще 4291 гражданский получил ранения.



Напомним, в захваченном РФ Донецке 8 ноября под обстрел попала территория Донецкого клинического территориального медицинского объединения, более известного как больница Калинина.