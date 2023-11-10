Авдеевка выдержала 7 атак, Кураховку накрыли из артиллерии: полиция Донетчины рассказала детали атак

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: пресс-служба Донецкой области

Российские оккупанты в течение суток совершили 16 атак на гражданское население Донецкой области, применив РСЗО «Град», артиллерию и танки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.



«Под вражеским огнем находились 9 населенных пунктов: города Авдеевка, Железное, поселки Ильинка, Кураховка, Курдюмовка, Южное, села Орловка, Александрополь, Соловьево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атак повреждены 17 гражданских объектов: 16 жилых домов, линии электропередач.



Также россияне продолжают бить по Авдеевке из артиллерии и танков, город выдержал 7 атак. Кроме того, захватчики накрыли из артиллерии Кураховку. Повреждены не менее 11 частных домов и ЛЭП.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



С помощью полиции эвакуированы еще 132 человека, с начала обязательной эвакуации – 94 697 человек, среди них 12 307 – дети, 4 414 – люди с инвалидностью.



Напомним, за прошедшие сутки, 9 ноября, российские оккупанты обстреливали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате пострадали двое местных жителей.