Над Орловской областью РФ сбили беспилотник: подробности

В Министерстве обороны РФ сообщили, что над Орловской областью якобы уничтожили беспилотник. Ведомости о разрушениях и пострадавших нет.

«10 ноября около 11:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над Орловской областью.

Напомним, 7 ноября дроны атаковали временно оккупированный Крым.