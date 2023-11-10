Армия РФ ударила по поселку в Донецкой области: есть жертвы

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли поселок Киндийка Херсонской области сегодня утром, 10 ноября. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Около 10:30 российская армия из артиллерии атаковала Киндийку. Пострадали два человека», — написал он.



Глава региона отметил, что от полученных травм на месте погиб 69-летний мужчина.



Также, по его словам, 63-летний местный житель получил взрывную травму и ранение спины. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Напомним, 9 ноября после 17:00 российская армия ударила по Янтарному.