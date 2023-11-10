Новую 10-гривневую монету ввели в обращение

В Украине ввели в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен. Фото: НБУ

В Украине 10 ноября ввели в обращение новую монету номиналом 10 гривен, она памятная и посвящена годовщине освобождения части Херсонской области. Монета называется Антоновский мост. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, Антоновский мост стал символичным для украинцев во время войны.

«Год назад, во время бегства с правого берега Днепра, войска агрессора подорвали Антоновский мост, уничтожив несколько его прогонов. И сейчас он стоит разрушен, но с непреклонной решимостью ожидает победы и послевоенного восстановления, чтобы снова объединить правый и левый берега независимой и единой Украины. Верим, что в скором времени так и будет», — отметил он.

В общем, монета Антоновский мост идентична обычной 10-гривневой монете образца 2018 года. Главная разница – реверс, на котором разместили стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего полета. Также на монете изображены транспортные развязки на обоих концах моста.

Данная монета, как и все остальные монеты, обязательна к приему без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

Напомним, Национальный банк Украины продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа. Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены. Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.