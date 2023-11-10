Жилье для героя: «Сердце Азовстали» приобретет квартиры для защитников Мариуполя с инвалидностью

Семья Александра Дидура. Фото: ОО «Сердце Азовстали»

Проект «Сердце Азовстали» запустил программу «Дома». Ее цель – создать достойные бытовые условия для защитников Мариуполя на пути возвращения к гражданской жизни.



Об этом сообщают авторы проекта.



Каждому защитнику и защитнице, получившим I или II группу инвалидности в результате боев за Мариуполь, планируют передать в собственность квартиру. Дома будут адаптированы под нужды людей с инвалидностью.



Первым участником программы стал защитник Мариуполя, морской пехотинец Александр Дидур. Во время обороны города он попал под вражеский обстрел и получил многочисленные осколочные ранения. Военный потерял глаз и три пальца на правой руке, а левая рука была разбита. Защитник провел 14 месяцев в плену.



Сейчас он завершает физическую и психологическую реабилитацию от проекта «Сердце Азовстали». Врачи уже сделали ему подготовительную операцию для дальнейшего протезирования глаза. Семья Александра не имела собственного жилья, до полномасштабной войны проживали на съемной квартире в Николаеве, а из-за длительной и сложной реабилитации вынуждены были переехать в Киев. Теперь он вместе с женой и двумя детьми въехал в собственную квартиру в столице.







На новоселье Александра Дидура посетил футболист Андрей Пятов. Узнав, что Александр болеет за ФК «Шахтер», подарил ему именную футболку команды. Также от клуба защитник Мариуполя получил спортивный инвентарь, который поможет ему восстанавливать форму.



Планируется, что на пилотном этапе программы «Дома» за ноябрь-декабрь 2023 собственные квартиры получат 15 защитников и защитниц. Подать заявку на участие во втором этапе программы в 2024 году могут защитники Мариуполя, которые:

участвовали в обороне Мариуполя с 24 февраля по 20 мая 2022 года;

получили первую или вторую группу инвалидности в результате боев за город;

не имеют собственного жилья на подконтрольной территории Украины или потеряли его в результате боевых действий;

имеют документы, подтверждающие это.

Напомним, Украине удалось добиться возвращения на подконтрольную территорию Украины 17-летнего Богдана Ермохина, ранее проживавшего в оккупированном Мариуполе Донецкой области.