В Донецкой области спасатели вытащили собаку из ямы

В Донецкой области спасли собаку. Фото: ГСЧС

В Донецкой области спасатели спасли собаку, которая оказалась в глубокой яме. Инцидент произошел в Константиновке, 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.



Отмечается, что собаку вытащили из ямы глубиной 3 м.

«Вчера в Службу спасения поступила информация, что в городе Константиновка собака упала в яму и не может самостоятельно выбраться. На помощь приехали спасатели 41 государственной пожарно-спасательной части, которые с помощью собаколовки вытащили собачку», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате атаки российских беспилотников вечером 10 ноября пострадали двое полицейских в Купянске Харьковской области.