В Донецкой области спасатели вытащили собаку из ямы

В Донецкой области спасатели спасли собаку, которая оказалась в глубокой яме. Инцидент произошел в Константиновке, 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
Отмечается, что собаку вытащили из ямы глубиной 3 м.
«Вчера в Службу спасения поступила информация, что в городе Константиновка собака упала в яму и не может самостоятельно выбраться. На помощь приехали спасатели 41 государственной пожарно-спасательной части, которые с помощью собаколовки вытащили собачку», — говорится в сообщении.
Напомним, в результате атаки российских беспилотников вечером 10 ноября пострадали двое полицейских в Купянске Харьковской области.