Мариупольский драматический театр изобразили на итальянских марках

Итальянские марки, посвященные Украине. Фото: Мариупольский городской совет

Министерством экономического развития Италии выпустило четыре марки с изображением символических построек украинских городов.



Среди них – Мариупольский драматический театр, сообщает Мариупольский городской совет. Его изобразил художник Сергей Сметанкин.



«Мариуполь был, остается и будет навсегда украинским городом, со своей самобытной культурой и традициями, которые мы должны совместно защищать и сохранять», – подчеркнул глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский.



Марки также содержат картины украинских художников Екатерины Липовки, Юрия Бандеры и Святослава Скоробогатова. На них изображен храм Киева, площадь во Львове и Одесский порт.



Напомним, жительнице Славянска Александре Камышанской 13 ноября исполнилось 100 лет.