В Константиновке Донецкой области горела школа — соцсети

Сегодня вечером в Константиновке Донецкой области горела школа N16. Она расположена в микрорайоне Червоный. Об этом сообщают пользователи местных Телеграм-каналов.

Подписчики отмечают, что пожар не стал следствием обстрела — «прилетов» в этот день в Константиновке зарегистрировано не было.

«Причины [пожара] неизвестны. Пожарных вызвали в 15:00. Фото сделано в 16:47», — написал подписчик.

Официальной информации о причинах пожара в константиновской школе на данный момент нет.

Напомним, вечером 1 ноября российские оккупационные войска обстреляли Константиновку. Местные жители сообщали о нескольких взрывах.