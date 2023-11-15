Армия РФ обстреляла из артиллерии Константиновскую громаду, есть повреждения

Российская армия в очередной раз обстреляла Константиновскую громаду Донецкой области вчера утром, 14 ноября. Из-за атаки есть разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«Прошедшие сутки в громаде прошли беспокойно: 14.11.2023 в период времени с 09.10 до 11:10 произошел вражеский артиллерийский обстрел из ствольной артиллерии по Николаевскому старостинскому округу», — говорится в сообщении.



В результате обстрела повреждены 4 частных дома. Раненые и погибшие на месте не обнаружены.



Напомним, вечером 1 ноября российские оккупационные войска обстреляли Константиновку. Местные жители сообщают о нескольких взрывах.