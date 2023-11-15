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В Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать военные базы

15 ноября 2023, 11:35

В Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать военные базы

В оккупированном Мариуполе РФ продолжает обустраивать военные базы. Фото: Петр Андрющенко/Телеграм В оккупированном Мариуполе РФ продолжает обустраивать военные базы. Фото: Петр Андрющенко/Телеграм

Российская армия продолжает обустраивать военные базы на территории временно захваченного Мариуполя. Они кардинально отличаются от украинских. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Россияне продолжают обустройство военных баз уже вне промышленной зоны заводов», — написал он.

По словам Андрющенко, военная база россиян отличается от любой воинской части или базы времен Украины.

«Вышки наблюдения по периметру, бойницы в заборах, станции связи и РЭБ. Здесь накапливают БК и держат около 100-150 личного состава», — рассказал советник мэра, отметив, что это лишь одна из баз — не единственная, не уникальная и не самая большая.

Напомним, временно оккупированный Мариуполь захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения РФ. При этом российские войска делают все для того, чтобы превратить Мариуполь в военную базу, в частности, приморский порт. 

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