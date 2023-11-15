Войска РФ нанесли ракетный удар по городу Селидово: известно, в каком состоянии пострадавшие

Оккупанты атаковали Селидово. Фото: прокуратура

В результате ракетного обстрела по городу Селидово трое людей получили ранения, один человек погиб. Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, одна из травмированных в тяжелом состоянии. Об этом передает Суспільне. Донбас.



Медицинский директор Селидовской городской больницы Елена Дубик сообщила, что двое пострадавших находятся в травматологическом отделении, одна женщина в терапевтическом.



«Женщина в тяжелом состоянии получила минно-взрывные и осколочные травмы, открытый перелом предплечья. Ночью ее прооперировали. Был наложен аппарат наружной фиксации. У мужчины минно-взрывная травма, ушиб грудной клетки и обоих бедер. Они находятся под наблюдением врачей», — отметила она.



По ее словам, еще одна пострадавшая женщина во время обстрела находилась на улице, ее состояние удовлетворительное, у нее контузия и гипертонический криз.



Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидово Донецкой области этой ночью, 15 ноября.