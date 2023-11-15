Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ нанесли ракетный удар по городу Селидово: известно, в каком состоянии пострадавшие

15 ноября 2023, 11:59

Войска РФ нанесли ракетный удар по городу Селидово: известно, в каком состоянии пострадавшие

Оккупанты атаковали Селидово. Фото: прокуратура Оккупанты атаковали Селидово. Фото: прокуратура

В результате ракетного обстрела по городу Селидово трое людей получили ранения, один человек погиб. Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, одна из травмированных в тяжелом состоянии. Об этом передает Суспільне. Донбас.

Медицинский директор Селидовской городской больницы Елена Дубик сообщила, что двое пострадавших находятся в травматологическом отделении, одна женщина в терапевтическом.

«Женщина в тяжелом состоянии получила минно-взрывные и осколочные травмы, открытый перелом предплечья. Ночью ее прооперировали. Был наложен аппарат наружной фиксации. У мужчины минно-взрывная травма, ушиб грудной клетки и обоих бедер. Они находятся под наблюдением врачей», — отметила она.

По ее словам, еще одна пострадавшая женщина во время обстрела находилась на улице, ее состояние удовлетворительное, у нее контузия и гипертонический криз.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидово Донецкой области этой ночью, 15 ноября. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:39
В оккупированном Донецке полностью восстановлено энергоснабжение
11:35
В Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать военные базы
09:25
Войска РФ пытаются вернуть себе инициативу на востоке Украины — ISW
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 ноября
20:12
Украина вернула из оккупации четырех детей вместе с семьями
18:27
Оккупанты стали чаще использовать дроны-камикадзе на фронте — Александр Сырский
17:23
Появились свидетельства грубых издевательств российских военных над сослуживцами
15:27
С наступлением холодов на оккупированной Луганщине электросети не выдерживают нагрузок
14:36
«Новый за 9 тысяч, подержанный за 4»: в оккупированном Мариуполе на рынке продают пистолеты
13:49
«Платят пенсии по законам РФ»: двух должностных лиц из оккупированной Луганщины будут судить за коллаборационизм
12:24
Многолетний «мэр» оккупированного Луганска сбежал в Россию
12:10
В оккупированном Донецке поднялся большой столб дыма после взрыва
10:26
В оккупированном Донецке более полутысячи домов трое суток без отопления
08:42
В оккупированном Рубежном обвалился подъезд жилого дома
23:48
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 ноября
23:12
Корабли РФ перебрасывают из Крыма в Новороссийск — АТЕШ
22:44
Последствия взрывов в Седово: разрушен один из корпусов пансионата «Дружба народов»
21:12
Южнее Бахмута ВСУ продолжают вести штурмовые действия — Генштаб
20:45
Бюст Дзержинского и забор. Как выглядит здание ФСБ в Донецке
20:41
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на мине
все новости
12:55
В РФ заявили об еще одной атаке беспилотников на пороховой завод
12:50
Оккупанты атаковали ракетами по Запорожскому району: один человек погиб, много раненых
12:25
Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области
12:05
В Славянске 17 ноября запустят новый троллейбусный маршрут
11:59
Войска РФ нанесли ракетный удар по городу Селидово: известно, в каком состоянии пострадавшие
11:39
В оккупированном Донецке полностью восстановлено энергоснабжение
11:35
В Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать военные базы
10:50
В РФ заявили об атаке дрона в Смоленской области: что известно
10:43
Краматорск представил восемь готовых проектов по созданию новых школ, больниц и детсадов
09:54
Захватчики применили химоружие против ВСУ на двух участках фронта — Deep State
09:49
В Торецкой громаде повреждены дома, в Авдеевке зафиксированы единичные обстрелы: Мороз о ситуации на Донетчине
09:33
Армия РФ обстреляла из артиллерии Константиновскую громаду, есть повреждения
09:25
Войска РФ пытаются вернуть себе инициативу на востоке Украины — ISW
09:17
Ракетный удар по Селидово: россияне убили одного и ранили трех гражданских, есть разрушения
08:48
Оккупанты продолжают атаковать на Луганщине, используя авиацию — Лысогор
08:25
В Херсонской области мужчина подорвался на мине
08:10
В результате ракетного удара по Селидово разрушена многоэтажка 
08:01
В Минэнерго сказали, когда Россия может нанести массированную атаку
00:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 ноября
23:30
О роли и ответственности журналистов во время войны говорили на ДМФ-2023
все новости
ВИДЕО
Многоэтажка в Селидово. Фото: ГСЧС В результате ракетного удара по Селидово разрушена многоэтажка 
15 ноября, 08:10
О роли СМИ и журналистов в условиях войны говорили на прошедшей в Киеве конференции «Донбасс Медиа Форум» О роли и ответственности журналистов во время войны говорили на ДМФ-2023
14 ноября, 23:30
Столб дыма в Буденовском районе Донецка. Кадр с видео В оккупированном Донецке поднялся большой столб дыма после взрыва
14 ноября, 12:10
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ► Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
11 ноября, 16:32
Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ► Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ►
09 ноября, 23:12
«Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана «Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана
09 ноября, 21:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама