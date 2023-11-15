Двое спасателей погибли, трое ранены при обстреле Запорожского района — МВД

Спасатели попали под обстрел во время российской атаки в Запорожском районе 15 ноября. Двое бойцов ГСЧС погибли, еще трое ранены. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«В результате российского обстрела, к сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34», — рассказал он.

Кроме того, по данным главы МВД, еще трое спасателей получили травмы.

«Также пострадали четверо гражданских», — добавил Клименко.

Как отметил глава МВД, россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру, из-за чего произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар.

Напомним, российские войска атаковали ракетами Запорожский район в среду, 15 ноября. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко изначально сообщал, что один человек погиб, семь получили ранения. При этом он не уточнял, что среди раненых и погибших есть спасатели. Как видим из данных главы МВД Игоря Клименко, число жертв из-за обстрела возросло до 2 людей, оба работники ГСЧС Украины.