Армия РФ на Донбассе использует химическое оружие — DeepState

Оккупанты применили химическое оружие на Сватовском и Бахмутском направлениях.



Об этом говорится в аналитической записке DeepState.



«Скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого в запасах немало, и уже неоднократно использовался против наших войск», — говорится в сообщении.



В комментариях объясняют, что газовые боеприпасы сбрасывают с дронов, тем самым «выкуривают» всех из окопов. Потом, когда воины на поверхности сбрасывают другие боеприпасы.



Напомним, в Херсонской области спасатели попали под обстрел во время тушения пожара.