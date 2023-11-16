Число жертв ракетного удара по Селидову возросло до трех

Аварийно-спасательные работы в Селидово. Фото: ГСЧС

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего человека на месте частично разрушеной в результате обстрела жилой 4-этажки.



Об этом сообщает ГСЧС. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидову Донецкой области в ночь на 15 ноября. По состоянию на утро 16 ноября было известно о двух погибших, также три человека травмированы, спасены шесть человек, среди них ребенок.



Разрушен один частный жилой дом, частично разрушен 4-этажный жилой дом, повреждены 16 частных и 7 многоквартирных домов.