В РФ заявили об уничтожении пяти беспилотников над Брянской областью и оккупированным Крымом

В министерстве обороны РФ сообщили, что сегодня ночью якобы российская ППО сбила дроны над Брянской областью и над Черным морем возле временно оккупированного Крыма.



«Ночью 16 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что якобы дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крыма.



Напомним, в России заявляют, что Тамбовский пороховой завод якобы атаковали дроны, и это уже второй случай за последнюю неделю.