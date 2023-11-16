Оккупанты ударили по Белозерке: один человек погиб, есть пострадавшие

Оккупанты ударили по Белозерке. Фото: Александр Прокудин

Российские оккупанты обстреляла Белозерку Херсонской области сегодня вечером, 16 ноября. В результате атаки один человек погиб, еще четверо гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Российская армия массированно ударила по Белозерке», — написал он.



По информации Прокудина, один человек погиб, его тело спасатели достали из-под завалов дома.



Кроме того, четверо человек получили ранения. Это три женщины, 28, 56 и 34 года, а также 62-летний мужчина.



Глава региона добавил, что повреждены жилые дома и продуктовый магазин, уничтожен и объект критической инфраструктуры. В настоящее время Белозерка и окрестные села обесточены.



Напомним, 16 ноября российская армия нанесла очередной удар по Корабельному району Херсона, есть погибший и раненая.